У «Аэропарка» в Брянске водитель Mazda налетел на бордюр
Не справившийся с управлением водитель Mazda 323 попал в ДТП у ТРЦ «Аэропарк» в Брянске.
Авария произошла 12 января около 1.05. Как сообщили в городском ОГИБДД, 20-летний водитель Mazda 323, поворачивая к «Аэропарку» с улицы Объездной, не справился с управлением и налетел на бордюрный камень.
19-летний пассажир, который находился на заднем сиденье слева и не был пристегнут ремнем безопасности, получил ушиб мягких тканей правой теменной области.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. О состоянии водителя в момент аварии не сообщается.
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