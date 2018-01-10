На «зебре» по Авиационной в Брянске девушка на Mazda сбила женщину
48-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Советском районе Брянска.
11 января около 17.45 у дома № 6 по улице Авиационной женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбила 26-летняя девушка – водитель Mazda 3.
По данным ГИБДД, в момент ДТП автомобилистка была трезвой. Женщину-пешехода госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом коленного сустава.
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