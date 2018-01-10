В лесу Рогнединского района третьи сутки ищут 58-летнего Виталия Никитина
В Рогнединском районе продолжаются поиски 58-летнего Виталия Евгеньевича Никитина.
Напомним, Виталий Никитин пропал 9 января в лесу недалеко от села Тюнино. Его ищут уже третьи сутки – в поисках задействованы полицейские, сотрудники МЧС, местные жители и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Пока результата поиски не принесли.
Приметы Виталия Никитина: рост 176 сантиметров, темные волосы с проседью, усы. Нуждается в медицинской помощи.
Был одет в камуфляжный костюм и сапоги камуфляжного цвета на замке.
Всех, кто располагает информацией местонахождении Виталия Никитина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
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