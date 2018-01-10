На трассе Брянск – Новозыбков водитель Peugeot, чтобы не таранить попутную машину, врезался во встречную
Два человека ранены в результате ДТП на 26-м километре трассы Брянск – Новозыбков.
Как сообщает областная ГИБДД, авария произошла 11 января около 17.50.
Ехавший со стороны Новозыбкова 36-летний водитель Peugeot 407, чтобы избежать столкновения с попутной машиной, вылетел на встречную полосу и протаранил Renault Sandero под управлением 56-летнего водителя.
55-летнюю пассажирку Renault Sandero госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом таза. У 47-летнего пассажира Peugeot 407 ушиб грудной клетки – медики отпустили его с назначением лечения.
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