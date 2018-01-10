На трассе Брянск – Новозыбков водитель Peugeot, чтобы не таранить попутную машину, врезался во встречную

Два человека ранены в результате ДТП на 26-м километре трассы Брянск – Новозыбков.

Как сообщает областная ГИБДД, авария произошла 11 января около 17.50.

Ехавший со стороны Новозыбкова 36-летний водитель Peugeot 407, чтобы избежать столкновения с попутной машиной, вылетел на встречную полосу и протаранил Renault Sandero под управлением 56-летнего водителя.

55-летнюю пассажирку Renault Sandero госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом таза. У 47-летнего пассажира Peugeot 407 ушиб грудной клетки – медики отпустили его с назначением лечения.