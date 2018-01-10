Под Локтем поворачивавшая с полосы разгона водитель Daewoo не заметила кроссовер

Под Локтем женщина-водитель, решившая повернуть налево с полосы разгона, устроила аварию.

Как сообщили в областной ГИБДД, 11 января около 14.15 на 433-м километре трассы Украина 42-летняя водитель Daewoo Gentra, двигаясь по полосе разгона от АЗС в сторону Локтя, не убедилась в безопасности маневра и начала поворачивать налево.

Не заметив помех, она протаранила попутную Toyota Highlander под управлением 31-летней женщины.

В результате ДТП пострадала 67-летняя пассажирка Daewoo Gentra – у нее черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.