Под Локтем поворачивавшая с полосы разгона водитель Daewoo не заметила кроссовер
Под Локтем женщина-водитель, решившая повернуть налево с полосы разгона, устроила аварию.
Как сообщили в областной ГИБДД, 11 января около 14.15 на 433-м километре трассы Украина 42-летняя водитель Daewoo Gentra, двигаясь по полосе разгона от АЗС в сторону Локтя, не убедилась в безопасности маневра и начала поворачивать налево.
Не заметив помех, она протаранила попутную Toyota Highlander под управлением 31-летней женщины.
В результате ДТП пострадала 67-летняя пассажирка Daewoo Gentra – у нее черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.
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