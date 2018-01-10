В Брянске задержали цыгана на телеге с крадеными паласами
В Брянске 19-летнего цыгана, обчистившего дачу, задержали по пути домой.
Как сообщили в региональном УМВД, в начале января сотрудники патрульно-постовой службы остановили 19-летнего жителя поселка Большое Полпино. В телеге он вез три паласа, обогреватель и газовую плиту.
В ходе проверки выяснилось, что паласы и технику он украл из дачного домика в Советском районе, сорвав навесной замок.
На следующее утро в полицию обратился 60-летний владелец имущества. Полицейские показали ему изъятые у цыгана вещи. Пенсионер, сообщает УМВД, «их сразу опознал и был приятно удивлен».
Жителю Большого Полпино грозит до шести лет заключения. Сейчас полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.
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