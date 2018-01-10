В Брянске ищут очевидцев предновогоднего ДТП
Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Брянске, в результате которого пострадал 21-летний молодой человек.
Напомним, 29 декабря во втором часу дня у дома № 172а по улице Маяковского в Бежицком районе пешехода, переходившего дорогу по «зебре», сбил 22-летний водитель Mercedes E420. Молодого человека госпитализировали с переломами и ушибом легких.
Очевидцев просят обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 7. Телефоны: 67-03-65, 8-953-284-49-64.
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