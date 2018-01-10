26-летний брянец отбился от вооруженного ножом грабителя

26-летний житель Советского района Брянска дал отпор грабителю, с ножом напавшему на него на улице.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел ранним утром 5 января. На молодого человека с целью ограбления напал неизвестный, вооруженный ножом. Однако он смог оказать сопротивление. Грабитель сбежал, ранив брянца в руку. Тот в свою очередь немедленно обратился в полицию.

Подозреваемого сотрудники ППС задержали спустя 15 минут, ориентируясь на описание, данное жертвой нападения.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Задержанному грозит до 10 лет заключения. До суда он будет находиться под арестом.