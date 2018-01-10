26-летний брянец отбился от вооруженного ножом грабителя
26-летний житель Советского района Брянска дал отпор грабителю, с ножом напавшему на него на улице.
Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел ранним утром 5 января. На молодого человека с целью ограбления напал неизвестный, вооруженный ножом. Однако он смог оказать сопротивление. Грабитель сбежал, ранив брянца в руку. Тот в свою очередь немедленно обратился в полицию.
Подозреваемого сотрудники ППС задержали спустя 15 минут, ориентируясь на описание, данное жертвой нападения.
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