Две маршрутки столкнулись у остановки «Брянск II»: есть пострадавшие
Авария с участием двух маршрутных такси произошла в Брянске.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, днем 12 января у остановки «Брянск II» на Московском проспекте столкнулись два микроавтобуса с пассажирами.
«Две маршрутки. Одна – что на фото, вторая не попала в кадр, стоит за машиной ДПС», «Номера с них с обоих содрали, у первой весь перед разбит и боковое стекло в салоне», «Я ехала в этой маршрутке, но что произошло, даже не поняла, люди покалечились», – пишут очевидцы ДТП.
Авария спровоцировала большую пробку на Московском проспекте. В настоящее время движение нормализовалось.
Информации от ГИБДД о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.
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