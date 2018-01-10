Две маршрутки столкнулись у остановки «Брянск II»: есть пострадавшие

Авария с участием двух маршрутных такси произошла в Брянске.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, днем 12 января у остановки «Брянск II» на Московском проспекте столкнулись два микроавтобуса с пассажирами.

«Две маршрутки. Одна – что на фото, вторая не попала в кадр, стоит за машиной ДПС», «Номера с них с обоих содрали, у первой весь перед разбит и боковое стекло в салоне», «Я ехала в этой маршрутке, но что произошло, даже не поняла, люди покалечились», – пишут очевидцы ДТП.

Авария спровоцировала большую пробку на Московском проспекте. В настоящее время движение нормализовалось.

Информации от ГИБДД о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.







