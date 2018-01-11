47 человек спаслись при пожаре в общежитии в Унече

В ночь на 13 января произошел пожар в Унече.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, во втором часу загорелось здание пятиэтажного общежития по улице Суворова. В 1.45, через пять минут после вызова, пожарные прибыли на место (на фото Брянского МЧС). Очаг возгорания находился на первом этаже на площади 2 квадратных метра.

47 постояльцев общежития самостоятельно покинули здание. Пожар потушили в 1.48.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить.