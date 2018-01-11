47 человек спаслись при пожаре в общежитии в Унече
В ночь на 13 января произошел пожар в Унече.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, во втором часу загорелось здание пятиэтажного общежития по улице Суворова. В 1.45, через пять минут после вызова, пожарные прибыли на место (на фото Брянского МЧС). Очаг возгорания находился на первом этаже на площади 2 квадратных метра.
47 постояльцев общежития самостоятельно покинули здание. Пожар потушили в 1.48.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить.
Новости регионов
10 января состоялось первое в текущем году заседание комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности, в котором принял участие депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич.
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
Работники Мглинского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» побывали в гостях в Мглинской специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для удобства пассажиров в Брянской области в график движения двух пригородных поездов внесены изменения.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.