Под Брянском «ГАЗ» врезался в «Гранту» после ДТП и встречный «Логан»

Водитель «ГАЗ-2752» устроил массовое ДТП под Брянском.

Авария произошла 12 января около 8.20 на 8-м километре дороги «Обход Брянска – Сельцо».

По данным областной ГИБДД, 58-летний водитель «ГАЗа», двигаясь в сторону Брянска, протаранил «Ладу Гранту», стоявшую на дороге после ДТП. Затем он вылетел на встречную полосу и врезался в Renault Logan под управлением 24-летнего водителя.

38-летнюю пассажирку Renault Logan госпитализировали с переломом ключицы.