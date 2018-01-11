Под Брянском «ГАЗ» врезался в «Гранту» после ДТП и встречный «Логан»
Водитель «ГАЗ-2752» устроил массовое ДТП под Брянском.
Авария произошла 12 января около 8.20 на 8-м километре дороги «Обход Брянска – Сельцо».
По данным областной ГИБДД, 58-летний водитель «ГАЗа», двигаясь в сторону Брянска, протаранил «Ладу Гранту», стоявшую на дороге после ДТП. Затем он вылетел на встречную полосу и врезался в Renault Logan под управлением 24-летнего водителя.
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