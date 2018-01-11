Поиск по сайту

Под Брянском «ГАЗ» врезался в «Гранту» после ДТП и встречный «Логан»

Опубликовано Сегодня, 12:10

Водитель «ГАЗ-2752» устроил массовое ДТП под Брянском.

Авария произошла 12 января около 8.20 на 8-м километре дороги «Обход Брянска – Сельцо».

По данным областной ГИБДД, 58-летний водитель «ГАЗа», двигаясь в сторону Брянска, протаранил «Ладу Гранту», стоявшую на дороге после ДТП. Затем он вылетел на встречную полосу и врезался в Renault Logan под управлением 24-летнего водителя.

38-летнюю пассажирку Renault Logan госпитализировали с переломом ключицы.

 4210
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Под Брянском столкнулись Audi и Renault: у женщины перелом таза
  • В Брянске водитель «Логана» вылетел на красный и протаранил «Инфинити»
  • Два человека ранены при столкновении «Пежо» и «Логана» в Брянске
  • В Брянске пьяный водитель «Кадиллака» протаранил Logan на «встречке»
  • На Бурова в Брянске в ДТП погиб водитель Renault, трое в больнице
    •
    Новости регионов
    В Ярцеве горел жилой дом, а в Краснинском районе – баня
    19:23:37 13-01-2018
    Двухквартирный жилой дом, расположенный на улице Лесной в Ярцеве, загорелся утром 13 января, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
    Инцидент на улице Шкадова в Смоленске: женщина угодила под Chevrolet
    19:13:07 13-01-2018
    59-летняя женщина получила травмы, угодив под колеса Chevrolet утром 12 января на улице Шкадова в областном центре, об этом сообщили в управлении ГИБДД региона.
    В Смоленске продлили ограничение движения по Беляевскому путепроводу
    17:16:44 12-01-2018
    Ограничение движения транспорта по Беляевскому путепроводу будет продлено до конца ноября 2018 года, об этом сообщила пресс-служба администрации Смоленска.
    Житель смоленской деревни ДРСУ-1 лишился металлических бочек
    16:53:23 12-01-2018
    37-летний мужчина и 44-летняя женщина, жители Смоленского района, решили заработать денег нечестным путем и «обчистили» мужчину в деревне ДРСУ-1; подозреваемые задержаны; им грозит срок, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Бюджет Смоленска за 2017 года исполнен на 101,4%, - замглавы города Татьяна Кулешова
    16:10:24 12-01-2018
    Заместитель главы города Смоленска Татьяна Кулешова подвела во время совещания в мэрии 12 января финансовые итоги 2017 года и рассказала об изменениях, которые ожидают в 2018-м.
    Футбольное поле для детей. Между двумя смоленскими школами начнется строительство
    16:02:55 12-01-2018
    Вопросы сферы образования, городского хозяйства и социально-экономической сферы обсудили во время совещания в мэрии Смоленска 12 января.
    Лента новостей
    Сегодня, 12:32
    В Брянске водитель 52-й маршрутки наорал на пассажиров – очевидцы
    Сегодня, 12:10
    Под Брянском «ГАЗ» врезался в «Гранту» после ДТП и встречный «Логан»
    Сегодня, 11:59
    47 человек спаслись при пожаре в общежитии в Унече
    Сегодня, 11:49
    Доцент Брянского госуниверситета получит 2 миллиона на изучение протестов в США
    Сегодня, 11:42
    Три человека ранены при столкновении двух маршруток в Брянске
    Вчера, 19:00
    В Брянске ищут очевидцев предновогоднего ДТП
    Вчера, 18:20
    26-летний брянец отбился от вооруженного ножом грабителя
    Вчера, 17:40
    Студенты БГУ смогут стажироваться в МГИМО
    Вчера, 17:00
    Виткевич сообщил об угрозах Роскомнадзора закрыть его информагентство
    Вчера, 16:59
    Две маршрутки столкнулись у остановки «Брянск II»: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 16:21
    Студенты брянского вуза подрабатывали оптовой торговлей героином (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 15:40
    16 января отключат воду в Володарском районе Брянска
    Вчера, 15:00
    Замгубернатора Михаила Кобозева уволили
    Вчера, 14:20
    В Брянске задержали цыгана на телеге с крадеными паласами
    Вчера, 13:40
    Под Локтем поворачивавшая с полосы разгона водитель Daewoo не заметила кроссовер
    Вчера, 13:00
    В МФЦ на Дуки в Брянске инвалиды не могли попасть в туалет
    Вчера, 12:30
    На «зебре» по Авиационной в Брянске девушка на Mazda сбила женщину
    Вчера, 12:00
    Запах дыма напугал посетителей ТРЦ «Мельница» в Брянске
    Вчера, 12:00
    На трассе Брянск – Новозыбков водитель Peugeot, чтобы не таранить попутную машину, врезался во встречную
    Вчера, 11:30
    Двух чиновников мэрии Брянска задержали за взятку
    Вчера, 11:02
    В лесу Рогнединского района третьи сутки ищут 58-летнего Виталия Никитина (ФОТО)
    Вчера, 10:30
    В 2018 году брянцы будут платить за коммуналку на 5-6,4% больше
    Вчера, 10:06
    В новогоднюю ночь завод «Литий» продали за 19 миллионов вместо 112
    Вчера, 10:00
    У «Аэропарка» в Брянске водитель Mazda налетел на бордюр
    Вчера, 09:30
    Просрочивший контракт подрядчик не называет срока окончания ремонта лестницы в Брянске (ФОТО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 14:08
    «Мираторг» развивает кооперацию с более 150 фермерскими хозяйствами, купив у них 59 тыс. голов КРС в 2017 году
    11-01-2018, 14:21
    АПХ «Мираторг» увеличил объем производства высококачественной говядины в 2017 году на 32% до 82 тысяч тонн
    10-01-2018, 13:48
    Спектакль  «Золушка» в Брянской филармонии
    10-01-2018, 13:46
    Спектакль «Анна Каренина» в Брянской филармонии
    9-01-2018, 11:21
    «Мираторг» инвестировал свыше 18 млрд рублей в строительство 18 ферм КРС в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Калининградской областях в 2017 году.
    Актуальные темы
    Экономика О главном
    В новогоднюю ночь завод «Литий» продали за 19 миллионов вместо 112
    Политика О главном
    «Пониженная устойчивость»: эксперты перечислили промахи брянских властей
    Новости Происшествия
    В Рогнединском районе ищут пропавшего в лесу Виталия Никитина
    Общество О главном
    В Брянске женщину судят за детское пособие
    Новости Общество
    В Брянске водитель 52-й маршрутки наорал на пассажиров – очевидцы
    Новости партнёров
    Опора России
    Промышленный комитет Брянской областной Думы рассмотрел механизмы поддержки региональной торговли

    Промышленный комитет Брянской областной Думы рассмотрел механизмы поддержки региональной торговли10 января состоялось первое в текущем году заседание комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности, в котором принял участие депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» дарит жителям Центральной России «Год без забот»

    Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.

    МРСК новости
    Сотрудники Брянскэнерго поздравили с Новым годом воспитанников подшефной школы-интерната

    Работники Мглинского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» побывали в гостях в Мглинской специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
    РЖД новости
    В Брянской области для удобства пассажиров изменится расписание двух пригородных поездов

    В Брянской области для удобства пассажиров изменится расписание двух пригородных поездов Для удобства пассажиров в Брянской области в график движения двух пригородных поездов внесены изменения.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.