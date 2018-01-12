На «51-й школе» в Брянске женщина с ребенком в машине влетела в ограждение
32-летняя женщина – водитель «ВАЗ-2114» устроила ДТП в Фокинском районе Брянска.
13 января около 10.05 у дома № 1 по Московскому проспекту автомобилистка, двигаясь к улице Калинина, не справилась с управлением и врезалась в разделительное ограждение, сообщили в городском ОГИБДД.
В машине находился девятилетний ребенок – он получил ушибы мягких тканей лица. Больше в результате аварии никто не пострадал.
По данным ГИБДД, в момент ДТП женщина была трезвой. Сейчас полицейские проводят проверку.
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