На «51-й школе» в Брянске женщина с ребенком в машине влетела в ограждение

32-летняя женщина – водитель «ВАЗ-2114» устроила ДТП в Фокинском районе Брянска.

13 января около 10.05 у дома № 1 по Московскому проспекту автомобилистка, двигаясь к улице Калинина, не справилась с управлением и врезалась в разделительное ограждение, сообщили в городском ОГИБДД.

В машине находился девятилетний ребенок – он получил ушибы мягких тканей лица. Больше в результате аварии никто не пострадал.

По данным ГИБДД, в момент ДТП женщина была трезвой. Сейчас полицейские проводят проверку.







