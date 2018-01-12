Голый мужчина качал права в поезде Москва – Брянск

В Сети появилось видео с голым пассажиром поезда.

Как сообщает телеканал «Рен ТВ», предположительно, запись сделана в поезде сообщением Москва – Брянск.

На видео запечатлен абсолютно голый мужчина, который в тамбуре скандалит с проводником. Возмущенный просьбой прикрыть наготу пассажир громко ругается матом, недоумевая «с какого х…» он «должен одеваться».

По данным «Рен ТВ», сейчас в обстоятельствах конфликта разбираются правоохранители. «Выясняется, где, когда и при каких обстоятельствах было сделано это видео», – сообщает телеканал.