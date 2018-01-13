Под Комаричами вышедший узнать дорогу водитель попал под «КамАЗ»

В Комаричском районе 71-летний водитель «ВАЗа» попал под грузовик, остановившись, чтобы узнать дорогу.

Авария произошла 13 января около 14.00 на 3-м километре дороги Комаричи – Лопандино, сообщили в областной ГИБДД.

Пенсионер затормозил и, оставив «ВАЗ-211440» с прицепом на проезжей части, вышел, чтобы узнать дорогу у водителя попутной машины.

В этот момент в «ВАЗ» врезался 37-летний водитель «КамАЗа», задев пенсионера. Его госпитализировали с рваной раной нижней трети голени тыла стопы, рваной раной лица и ушибленными ранами лба.