Под Комаричами вышедший узнать дорогу водитель попал под «КамАЗ»
В Комаричском районе 71-летний водитель «ВАЗа» попал под грузовик, остановившись, чтобы узнать дорогу.
Авария произошла 13 января около 14.00 на 3-м километре дороги Комаричи – Лопандино, сообщили в областной ГИБДД.
Пенсионер затормозил и, оставив «ВАЗ-211440» с прицепом на проезжей части, вышел, чтобы узнать дорогу у водителя попутной машины.
В этот момент в «ВАЗ» врезался 37-летний водитель «КамАЗа», задев пенсионера. Его госпитализировали с рваной раной нижней трети голени тыла стопы, рваной раной лица и ушибленными ранами лба.
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