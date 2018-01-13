Ребенок и четверо взрослых ранены в лобовом ДТП под Брянском
Пять человек, включая ребенка, получили травмы в результате аварии в Брянском районе.
Как сообщили в областной ГИБДД, 14 января около 19.15 на 141-м километре дороги Орел – Смоленск столкнулись Volkswagen Passat и Opel Zafira.
Аварию спровоцировала 40-летняя женщина – водитель Volkswagen Passat, которая двигалась в сторону Смоленска. Не справившись с управлением, она выехала на встречную полосу и врезалась в Opel Zafira под управлением 37-летнего водителя.
Женщину-водителя Volkswagen госпитализировали с переломом обоих предплечий и лучевой кости. У 22-летней пассажирки Volkswagen ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом таза.
Водитель Opel Zafira получил закрытый перелом пятки и ушиб мягких тканей теменной области. У 28-летней пассажирки Opel ушибы нижних конечностей.
Также пострадал 10-летний пассажир Opel – у него ушиб передней брюшной стенки.
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