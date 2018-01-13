«Потенциальный туристический кластер»: в Дятьково машина угодила в гигантскую яму

В Дятьково легковая машины застряла в огромной яме.

Как сообщают в соцсетях местные жители, ДТП произошло на улице Котовского. «В самой богатой стране на планете Земля, средь богатых хвойных лесов распростерся город Дятьково – районный центр, потенциальный туристический кластер, и вот такие улицы, например улица Котовского. Январь 2018 г. Диссонанс, однако! Встали с колен или еще нет? Слуги народа, а-ууу!!!??? Вы что творите?» – возмущается автор снимков.

Жители Дятьково отмечают, что «на Котовского уже давно пора повесить знак «Проезд легковых автомобилей запрещен».

«Тут кругом уже такие дороги, такси теперь никуда ехать не хочет, как хочешь, так и добирайся, никого не волнует», «В 8 утра не видел там хозяина. Скорее всего, машина стояла целую ночь, а в 11 ее уже вытащили. Надеюсь, владелец все оформит, как положено, и пульнет иск», «В конце улицы Котовского находится районная ветеринария. Как можно довезти туда больное животное? По дороге туда из него душа выскочит. Летом там была вполне приличная дорога, грейдером выгладили... Но после дождя там раскисает все в кисель... Предприятия, которые находятся в том районе, активно помогают размалывать туда дорогу», – пишут горожане.

Также местные жители сообщили, что уже не раз жаловались на состояние дороги в администрацию и прокуратуру, однако «воз и ныне тем».