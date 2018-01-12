В Брянске наркодельцы получали 200 рублей за «закладку»
В Брянске завершили расследование уголовного дела в отношении двоих распространителей синтетических наркотиков.
Как сообщили в региональном УМВД, в преступную группу входили 18-летний житель Брянска и 30-летний житель Республики Коми, объявленный в федеральный розыск за нарушение ПДД, совершенное после административного наказания.
В июле прошлого года наркодельцов задержали с поличным при очередной «закладке» наркотика. Они рассказали полицейским, что преступным бизнесом занимались менее недели. Вживую с нанимателем не общались, обмениваясь сообщениями в мессенджере. За каждую «закладку» им полагалось 200 рублей.
Уголовное дело направлено в суд. Задержанным грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Новости регионов
10 января состоялось первое в текущем году заседание комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности, в котором принял участие депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич.
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
Работники Мглинского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» побывали в гостях в Мглинской специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
14 января в 23:27 на железнодорожном переезде 174 км однопутного перегона Клинцы-Туросна Брянской области водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на путь на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом, следовавшим из Клинцов в сторону Новозыбкова.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.