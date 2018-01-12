В Брянске наркодельцы получали 200 рублей за «закладку»

В Брянске завершили расследование уголовного дела в отношении двоих распространителей синтетических наркотиков.

Как сообщили в региональном УМВД, в преступную группу входили 18-летний житель Брянска и 30-летний житель Республики Коми, объявленный в федеральный розыск за нарушение ПДД, совершенное после административного наказания.

В июле прошлого года наркодельцов задержали с поличным при очередной «закладке» наркотика. Они рассказали полицейским, что преступным бизнесом занимались менее недели. Вживую с нанимателем не общались, обмениваясь сообщениями в мессенджере. За каждую «закладку» им полагалось 200 рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Задержанным грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.