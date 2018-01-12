В Супонево фура на ходу потеряла полуприцеп

Полуприцеп оторвался от фуры и перекрыл дорогу под Брянском.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, ДТП произошло 15 января на улице Шоссейной в Супонево. На сделанных очевидцами снимках видно, что полуприцеп перегородил всю проезжую часть, образовалась пробка. В настоящее время движение нормализовалось.

Информации о причинах ДТП и пострадавших пока не поступало.









