В Супонево фура на ходу потеряла полуприцеп
Полуприцеп оторвался от фуры и перекрыл дорогу под Брянском.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, ДТП произошло 15 января на улице Шоссейной в Супонево. На сделанных очевидцами снимках видно, что полуприцеп перегородил всю проезжую часть, образовалась пробка. В настоящее время движение нормализовалось.
Информации о причинах ДТП и пострадавших пока не поступало.
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