Грабители на улице отобрали у брянца 4,3 тысячи долларов

Визит к подруге обернулся для 46-летнего жителя Брянска потерей 4,3 тысячи долларов США.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел в Фокинском районе. Мужчина выпивал у знакомой. Когда гость засобирался домой, проводить его вызвались 32-летний и ранее судимый 26-летний сыновья хозяйки квартиры.

На улице молодые люди предложили продолжить вечер в кафе, а затем, оказавшись с мужчиной в безлюдном месте, избили его и отобрали деньги.

Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Подозреваемых задержали, до суда они будут находиться под арестом. Молодым людям грозит до семи лет заключения.