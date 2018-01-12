На трассе под Новозыбковом у «КамАЗа» загорелся прицеп

Днем 15 января в Новозыбковском районе загорелся прицеп «КамАЗа».

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар произошел во втором часу на 176-м километре трассы Брянск – Новозыбков – Республика Беларусь, в районе поселка Курганье.

Пожарные прибыли на место в 13.55, через 20 минут после вызова. К этому времени пламя охватило прицеп грузовика. Его потушили в 14.03.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.