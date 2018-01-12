На трассе под Новозыбковом у «КамАЗа» загорелся прицеп
Днем 15 января в Новозыбковском районе загорелся прицеп «КамАЗа».
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар произошел во втором часу на 176-м километре трассы Брянск – Новозыбков – Республика Беларусь, в районе поселка Курганье.
Пожарные прибыли на место в 13.55, через 20 минут после вызова. К этому времени пламя охватило прицеп грузовика. Его потушили в 14.03.
По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
10 января состоялось первое в текущем году заседание комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности, в котором принял участие депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич.
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
Работники Мглинского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» побывали в гостях в Мглинской специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
14 января в 23:27 на железнодорожном переезде 174 км однопутного перегона Клинцы-Туросна Брянской области водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на путь на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом, следовавшим из Клинцов в сторону Новозыбкова.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.