В Брянске в очередной раз пропала пенсионерка Любовь Ерошкина

70-летняя жительница Брянска Любовь Ерошкина вновь ушла из дома в неизвестном направлении.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», местонахождение пожилой женщины неизвестно с сегодняшнего дня, 15 января. Любовь Ерошкина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

По данным отряда, она может находиться в любом районе города, возможно, передвигается на общественном транспорте.

Приметы: рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, светлые волосы, зеленые глаза, носит очки. Была одета в темно-коричневые брюки, черную дубленку, черные сапоги и темную шляпу.

Всех, кто видел Любовь Ерошкину, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Напомним, в прошлом году пенсионерка также не раз уходила из дома и даже почти сутки провела в лесу зимой. Каждый раз ее удавалось благополучно отыскать.