В Брянске в очередной раз пропала пенсионерка Любовь Ерошкина
70-летняя жительница Брянска Любовь Ерошкина вновь ушла из дома в неизвестном направлении.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», местонахождение пожилой женщины неизвестно с сегодняшнего дня, 15 января. Любовь Ерошкина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
По данным отряда, она может находиться в любом районе города, возможно, передвигается на общественном транспорте.
Приметы: рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, светлые волосы, зеленые глаза, носит очки. Была одета в темно-коричневые брюки, черную дубленку, черные сапоги и темную шляпу.
Всех, кто видел Любовь Ерошкину, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
Напомним, в прошлом году пенсионерка также не раз уходила из дома и даже почти сутки провела в лесу зимой. Каждый раз ее удавалось благополучно отыскать.
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