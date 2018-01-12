В Брянске неизвестный водитель сбил 10-летнего ребенка и скрылся

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Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни», в рамках которого будут названы победители Национальной премии «Бизнес-Успех» за 2017 год пройдёт в Москве 6 и 7 февраля. Брянское предпринимательское сообщество будет болеть за претендующую на эту премию директора ООО «Мастерская «Ковчег», председателя Комитета по социальному предпринимательству Брянского отделения «ОПОРА РОССИИ» Ольгу Пискунову.