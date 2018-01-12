В Брянске нашли в пятый раз пропавшую пенсионерку Любовь Ерошкину

Поиски 70-летней Любови Ерошкиной, в очередной раз пропавшей в Брянске, благополучно завершились.

Напомним, дезориентированная женщина ушла из дома в неизвестном направлении 15 января. Уже вечером этого же дня в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили: «Найдена. Жива. Спасибо всем, кто участвовал в поиске и распространении информации». Пенсионерка здорова и сейчас находится дома.

По словам участника отряда Максима Урецкого, Любовь Ерошкину искали уже пятый раз за последнее время.