В Новозыбковском районе тело погибшего рыбака выбивали изо льда
В Новозыбковском районе 60-летний мужчина погиб во время рыбалки.
Замерзшее тело пенсионера обнаружили на озере у поселка Карна. Его пришлось выбивать изо льда.
Сейчас в обстоятельствах трагического ЧП разбираются следователи. Известно, что пожилой мужчина ушел из дома еще 12 января. Информации о причинах его гибели пока не поступало.
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