В Новозыбковском районе тело погибшего рыбака выбивали изо льда

В Новозыбковском районе 60-летний мужчина погиб во время рыбалки.

Замерзшее тело пенсионера обнаружили на озере у поселка Карна. Его пришлось выбивать изо льда.

Сейчас в обстоятельствах трагического ЧП разбираются следователи. Известно, что пожилой мужчина ушел из дома еще 12 января. Информации о причинах его гибели пока не поступало.