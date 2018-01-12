На Спартаковской в Брянске неизвестный водитель сбил 19-летнего пешехода

19-летний пешеход попал под машину в Советском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 15 января около 11.30 у дома № 130 по улице Спартаковской молодого человека сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП. Пешеход получил ушиб левого плечевого и коленного сустава.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские. Личность водителя устанавливается.

Также, напомним, в Брянске разыскивают водителя, который 15 января сбил 10-летнего ребенка на улице Димитрова и скрылся.