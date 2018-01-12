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В Брянске задержали серийного грабителя из Белых Берегов

Опубликовано Сегодня, 15:40

26-летнего жителя Белых Берегов задержали по подозрению в совершении серии грабежей в Брянске.

Как сообщили в региональном УМВД, в течение месяца молодой человек совершил три грабежа в Фокинском районе. Его добычей стали 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Жителю Белых Берегов грозит до семи лет заключения. Суда он дожидается под арестом.

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