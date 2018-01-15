В Брянске опустивший голову водитель «Логана» сбил пенсионера
75-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.
16 января около 8.20 у дома № 28 по улице Ульянова пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 30-летний водитель «Рено Логан», который ехал от улицы Комсомольской к улице Майской Стачки в правом ряду.
Как пояснил водитель полицейским, во время движения он почувствовал, что заклинило педаль газа, опустил голову, чтобы узнать причину, и не заметил пешехода. По данным ГИБДД, в момент ДТП водитель был трезв.
Пожилого мужчину госпитализировали с ушибленной раной надбровной области, переломом верхней медиальной стенки правой глазницы, закрытым переломом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и открытым переломом пястной кости.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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