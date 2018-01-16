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За год девять брянцев погибли на железной дороге

Опубликовано Вчера, 15:00

Девять человек погибли на железнодорожных путях в Брянской области в 2017 году.

Это на один случай больше, чем годом ранее, сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Травмы в 2017-м на железной дороге получили 24 человека (в 2016-м – 13 человек). В их числе четверо несовершеннолетних.

Большинство несчастных случаев произошло в результате хождения по путям в неположенном месте, среди других распространенных причин переход железной дороги перед приближающимся поездом и попытки взобраться на крыши и автосцепки поездов.

Железнодорожники просят брянцев соблюдать правила безопасности.

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