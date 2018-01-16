В Брянске ищут очевидцев пяти ДТП
ГИБДД Брянска разыскивает очевидцев пяти ДТП, которые произошли в преддверии Нового года и после праздников.
11 декабря около 15.20 у дома № 25 по улице Крахмалева в маршрутном такси № 28 упала 50-летняя женщина. Медики диагностировали у нее ушиб колена.
30 декабря около 11.30 у дома № 35 по улице Крахмалева 80-летняя пенсионерка, упав в 69-й маршрутке, получила ушиб грудной клетки.
5 января около 15.50 у дома № 152 по улице Красноармейской, на остановке «Заря», 76-летняя пассажирка упала в маршрутке № 5 – у нее перелом шейки бедра.
15 января около 11.30 у дома № 130 по улице Спартаковской неизвестный водитель сбил 19-летнего пешехода и скрылся. У молодого человека ушибы плеча и колена.
В этот же день около 15.00 у дома № 110 по улице Димитрова неизвестный сбил 10-летнего школьника. Ребенок получил ушиб мягких тканей головы.
Очевидцев просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 74-71-02 и 74-85-33.
Новости регионов
Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни», в рамках которого будут названы победители Национальной премии «Бизнес-Успех» за 2017 год пройдёт в Москве 6 и 7 февраля. Брянское предпринимательское сообщество будет болеть за претендующую на эту премию директора ООО «Мастерская «Ковчег», председателя Комитета по социальному предпринимательству Брянского отделения «ОПОРА РОССИИ» Ольгу Пискунову.
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
Работники Мглинского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» побывали в гостях в Мглинской специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2017 году в Брянском регионе Московской железной дороги зафиксирован рост уровня непроизводственного травматизма. В результате несоблюдения гражданами правил безопасного поведения на железной дороге было травмировано 24 человека (в 2016 году – 13 человек), в том числе 4 несовершеннолетних. Кроме того, возросло количество происшествий со смертельным исходом – с 8 до 9 случаев.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.