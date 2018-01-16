В Брянске ищут очевидцев пяти ДТП

ГИБДД Брянска разыскивает очевидцев пяти ДТП, которые произошли в преддверии Нового года и после праздников.

11 декабря около 15.20 у дома № 25 по улице Крахмалева в маршрутном такси № 28 упала 50-летняя женщина. Медики диагностировали у нее ушиб колена.

30 декабря около 11.30 у дома № 35 по улице Крахмалева 80-летняя пенсионерка, упав в 69-й маршрутке, получила ушиб грудной клетки.

5 января около 15.50 у дома № 152 по улице Красноармейской, на остановке «Заря», 76-летняя пассажирка упала в маршрутке № 5 – у нее перелом шейки бедра.

15 января около 11.30 у дома № 130 по улице Спартаковской неизвестный водитель сбил 19-летнего пешехода и скрылся. У молодого человека ушибы плеча и колена.

В этот же день около 15.00 у дома № 110 по улице Димитрова неизвестный сбил 10-летнего школьника. Ребенок получил ушиб мягких тканей головы.

Очевидцев просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 74-71-02 и 74-85-33.