В Клинцах водитель попытался укусить полицейского, попал в ДТП и написал ложный донос

27-летний житель Клинцов совершил серию комичных преступлений за два дня.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, молодой человек пьяным сел за руль, попытался укусить полицейского, попал в ДТП, скрылся и написал ложный донос об угоне машины.

Ночью 25 сентября 2017 года пьяного водителя на проспекте Ленина в Клинцах остановили сотрудники ГИБДД. Одному из них автомобилист пригрозил расправой, на второго замахнулся рукой и даже попытался его укусить.

Утром 17 октября 2017 года житель Клинцов попал в аварию, протаранив другую машину. С места ДТП он скрылся, чтобы избежать ответственности, после чего написал ложный донос, сообщив в полицию, что накануне у него угнали автомобиль.

Теперь горе-водителя обвиняют по уголовным статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Заведомо ложный донос». Расследование дела завершено – материалы направлены в суд.