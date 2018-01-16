На Ромашина в Брянске горела машина

В ночь на 18 января загорелась легковая машина в Советском районе Брянска.

Пожар произошел на улице Ромашина, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова девять минут, прибыв в 1.05. К этому времени пламя охватило багажник автомобиля. Его потушили в 1.10.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.