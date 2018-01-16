На Ромашина в Брянске горела машина
В ночь на 18 января загорелась легковая машина в Советском районе Брянска.
Пожар произошел на улице Ромашина, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова девять минут, прибыв в 1.05. К этому времени пламя охватило багажник автомобиля. Его потушили в 1.10.
По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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