Полиция ищет очевидцев ДТП с пятью пострадавшими под Брянском

Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Брянском районе, в результате которого пострадали пять человек, включая ребенка.

Напомним, 14 января около 19.15 на 141-м километре трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия столкнулись Volkswagen Passat под управлением 40-летней женщины и Opel Zafira, за рулем которого находился 37-летний мужчина.

Травмы получили водитель и пассажирка Volkswagen Passat, а также водитель и двое пассажиров Opel Zafira, в том числе 10-летний ребенок.

Очевидцев аварии просят обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 2. Телефоны: 67-03-62, 8-919-191-18-25.