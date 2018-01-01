Под Брянском пассажир с ножом потребовал у таксиста отвести его в Москву – таксист сбежал
Брянскому водителю удалось скрыться от пьяного пассажира, напавшего на него с ножом.
Как сообщили в областном УМВД, водитель периодически подрабатывал частным извозом. Как правило, поездки обходились без происшествий. Взяв очередного пассажира, таксист также не ожидал неприятностей.
Пассажир поначалу вел себя спокойно, хоть и был пьян. Но затем резко потребовал изменить маршрут и доставить его в Москву. Получив отказ, он вытащил из сумки нож и стал угрожать им водителю. Тот вынужден был согласиться. Также он отдал пассажиру мобильный телефон, выполнявший роль навигатора.
На объездной дороге под Брянском таксист сообщил пассажиру, что нужно заправить машину. Въехав на АЗС, водитель внезапно выскочил из автомобиля и убежал. Добравшись до телефона, он вызвал полицию.
Впоследствии выяснилось, что оставшийся в одиночестве пассажир поначалу пытался завести автомобиль. После неудачных попыток он пешком зашагал по дороге в сторону Свени.
Подозреваемого спустя час задержали сотрудники ДПС. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний житель деревни Огородня Трубчевского района.
Он сознался, что потратил последние деньги на выпивку, после чего решил поймать частника и отправиться в Москву на заработки.
Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Молодому человеку грозит до 10 лет заключения. Суда он дожидается под стражей.
Новости регионов
Бизнес — за В.В. Путина! Наша встреча с В.Г. Гринкевичем, на которой планировалось поговорить на важнейшую для всей страны тему о выборах Президента Российской Федерации, внезапно обогатилась еще одной значимой встречей. В офис регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прибыла настоятельница Николо-Одрина женского монастыря игуменья Серафима со спутницей.
Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») совместно с Touch Bank запускает карту «Синица», с помощью которой клиенты смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки (cashback) до 5%. Карту можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».
Работники Мглинского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» побывали в гостях в Мглинской специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На станции Брянск-Льговский продолжается строительство нового пешеходного моста, который обеспечит комфортный и безопасный проход пассажиров и горожан над железнодорожными путями. В настоящее время ведутся работы по установке парапетов вдоль новых пролетных строений, установленных ранее, и подготовка фундаментов для монтажа сходов с моста.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.