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Под Брянском пассажир с ножом потребовал у таксиста отвести его в Москву – таксист сбежал

Опубликовано Вчера, 13:40

Брянскому водителю удалось скрыться от пьяного пассажира, напавшего на него с ножом.

Как сообщили в областном УМВД, водитель периодически подрабатывал частным извозом. Как правило, поездки обходились без происшествий. Взяв очередного пассажира, таксист также не ожидал неприятностей.

Пассажир поначалу вел себя спокойно, хоть и был пьян. Но затем резко потребовал изменить маршрут и доставить его в Москву. Получив отказ, он вытащил из сумки нож и стал угрожать им водителю. Тот вынужден был согласиться. Также он отдал пассажиру мобильный телефон, выполнявший роль навигатора.

На объездной дороге под Брянском таксист сообщил пассажиру, что нужно заправить машину. Въехав на АЗС, водитель внезапно выскочил из автомобиля и убежал. Добравшись до телефона, он вызвал полицию.

Впоследствии выяснилось, что оставшийся в одиночестве пассажир поначалу пытался завести автомобиль. После неудачных попыток он пешком зашагал по дороге в сторону Свени.

Подозреваемого спустя час задержали сотрудники ДПС. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний житель деревни Огородня Трубчевского района.

Он сознался, что потратил последние деньги на выпивку, после чего решил поймать частника и отправиться в Москву на заработки.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Молодому человеку грозит до 10 лет заключения. Суда он дожидается под стражей.

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