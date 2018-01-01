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В Брянске водитель грузовой «ГАЗели», сдавая задом, наехал на пенсионерку

Опубликовано Вчера, 15:00

76-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.

17 января около 16.00 у дома № 11 по улице Профсоюзов пенсионерку сбил 50-летний водитель грузового «ГАЗ-330202» при движении задним ходом, сообщили в городском ОГИБДД.

Пожилую женщину госпитализировали с ушибом мягких тканей носа, ушибом грудной клетки и ушибом правого локтевого сустава.

По данным ГИБДД, водитель «ГАЗели» был трезв. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится проверка.

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