Брянские соцсети: перевернулась фура, труп в снегу, легковушка в кювете

Несколько крупных автоаварий произошло в Брянской области 18 января.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в районе поселка Клинок под Брянском перевернулась фура.

«Перевернулась фура. Поселок Клинок, трасса от Выгонич к Слободе. Время 14.20. Будьте осторожны!» – пишет автор фото.

Очевидцы сообщают, что «вроде все живы, стояли возле кабины». «Через пару минут там же еще авария. Один водитель, видимо, заглядевшись на фуру, догнал другого», – рассказали они.

Также интернет-пользовали сообщают, что «утром перед поворотом в Кокино на дороге лежал труп». Якобы пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

«В нескольких метрах от трупа фура на аварийке стояла в левом ряду, и гаишники ее осматривали», «Начал перебегать дорогу в неположенном месте, ну и фура не успела затормозить, хотя до пешеходного перехода было метров 30», – пишут очевидцы.

По их словам, еще одна авария произошла в районе Добруни. «Легковушка в кювете была. И видел, как «КамАЗ» вытаскивал «Оку» из снега на обочине. Берегите себя», – отмечают брянские водители.

Официальной информации о ДТП пока не поступало. Напомним, в пятницу, 19 января, синоптики снова прогнозируют сильный снегопад в Брянской области.