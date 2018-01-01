Брянские соцсети: перевернулась фура, труп в снегу, легковушка в кювете
Несколько крупных автоаварий произошло в Брянской области 18 января.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, в районе поселка Клинок под Брянском перевернулась фура.
«Перевернулась фура. Поселок Клинок, трасса от Выгонич к Слободе. Время 14.20. Будьте осторожны!» – пишет автор фото.
Очевидцы сообщают, что «вроде все живы, стояли возле кабины». «Через пару минут там же еще авария. Один водитель, видимо, заглядевшись на фуру, догнал другого», – рассказали они.
Также интернет-пользовали сообщают, что «утром перед поворотом в Кокино на дороге лежал труп». Якобы пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
«В нескольких метрах от трупа фура на аварийке стояла в левом ряду, и гаишники ее осматривали», «Начал перебегать дорогу в неположенном месте, ну и фура не успела затормозить, хотя до пешеходного перехода было метров 30», – пишут очевидцы.
По их словам, еще одна авария произошла в районе Добруни. «Легковушка в кювете была. И видел, как «КамАЗ» вытаскивал «Оку» из снега на обочине. Берегите себя», – отмечают брянские водители.
Официальной информации о ДТП пока не поступало. Напомним, в пятницу, 19 января, синоптики снова прогнозируют сильный снегопад в Брянской области.
Новости регионов
Бизнес — за В.В. Путина! Наша встреча с В.Г. Гринкевичем, на которой планировалось поговорить на важнейшую для всей страны тему о выборах Президента Российской Федерации, внезапно обогатилась еще одной значимой встречей. В офис регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прибыла настоятельница Николо-Одрина женского монастыря игуменья Серафима со спутницей.
Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») совместно с Touch Bank запускает карту «Синица», с помощью которой клиенты смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки (cashback) до 5%. Карту можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».
Работники Мглинского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» побывали в гостях в Мглинской специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На станции Брянск-Льговский продолжается строительство нового пешеходного моста, который обеспечит комфортный и безопасный проход пассажиров и горожан над железнодорожными путями. В настоящее время ведутся работы по установке парапетов вдоль новых пролетных строений, установленных ранее, и подготовка фундаментов для монтажа сходов с моста.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.