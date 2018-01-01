19-летняя девушка получила травму в ДТП на улице Камозина в Брянске

19-летняя девушка получила травму в результате ДТП в участием трех машин, произошедшего 18 января в Бежицком районе Брянска.

По данным городского отдела ГИБДД, авария произошла в 18.07 на улице Камозина. 33-летний водитель автомобиля Volkswagenдвигаясь нарушил дистанцию и врезался в Toyota Carina. От ударе ее отбросило на Nissan Teana, остановившийся, чтобы пропустить пешеходов.

Пострадавшая – водитель Toyota. Врачи сообщают, что у нее легкая травма связок. Все водители, ставшие участниками ДТП, были трезвы.