Житель Жуковки разгромил машину соседа и напал на незнакомца с ножом
Житель Жуковки проведет пять с половиной лет в колонии общего режима за порчу машины соседа и нападение на незнакомую девушку и ее брата.
Мужчина осужден по целому ряду статей Уголовного кодекса: умышленное повреждение чужого имущества в значительном размере, умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Первый из эпизодов произошел 4 июня 2017 год. Испытывая личную неприязнь к своему соседу, мужчина с балкона бросил на его машину два силикатных кирпича. Повреждения оценили в сумму 8 тысяч рублей. 18 октября того же года хулиган, предварительно позвонив тому же соседу в дверь, но не дождавшись ответа, разгромил его машину. Деревянной палкой он разбил все стекла, зеркала и фары авто, а также измял кузов.
Позже, 4 октября 2017 года, этот же житель Жуковки в пьяном виде, переходя дорогу по пешеходному переходу, сбил с велосипеда девушку, а потом несколько раз ее ударил. Тут же он напал на ее брата, которого ударил ножом в грудь.
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