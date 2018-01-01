Пешеход погиб на трассе под Брянском под колесами фуры
37-летний мужчина погиб в результате ДТП на 21-м километре автотрассы Брянск – Новозыбков утром в четверг, 18 января, сообщает УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Авария произошла в начале девятого часа утра. По предварительным данным, 48-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом, ехавший в направлении Почепа, сбил мужчину, когда тот перебегал проезжую часть.
Пешеход скончался от травм на месте происшествия.
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