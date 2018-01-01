Пешеход погиб на трассе под Брянском под колесами фуры

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Бизнес — за В.В. Путина! Наша встреча с В.Г. Гринкевичем, на которой планировалось поговорить на важнейшую для всей страны тему о выборах Президента Российской Федерации, внезапно обогатилась еще одной значимой встречей. В офис регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прибыла настоятельница Николо-Одрина женского монастыря игуменья Серафима со спутницей.