Мужчину из Почепа обвиняют в убийстве гражданской жены

Брянский следком завершил расследование уголовного дела 35-летнего жителя города Почепа, который обвиняется в умышленном убийстве сожительницы, об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел 2 декабря 2017 года. Мужчина, будучи нетрезвым, отмечал дома свои именины. Во время вечеринки он поссорился с 37-летней гражданской супругой и, схватив нож, вонзил его женщине в бедро. Потерпевшая скончалась от потери крови.

Сторона защиты уже ознакомилась с материалами дела. В ближайшие дни документ передадут прокурору, он должен утвердить обвинительное заключение.

«Совершение преступления в нетрезвом виде может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе следкома.