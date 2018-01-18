Брянскому «закладчику» наркотиков грозит до 20 лет заключения

Брянская полиция задержала 19-летнего учащегося юридического факультета одного из вузов областного центра, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время задержания у молодого человека правоохранители изъяли пакет с упаковками синтетических наркотиков общим весом 750 граммов. Как оценили специалисты, это 3700 с лишним разовых доз на сумму около 1,5 млн рублей.

Подозреваемому светит» от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 228.1 «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» УК РФ.