В Севске 81-летняя пенсионерка угодила под иномарку Volkswagen Transporter

Пожилая женщина 81 года получила телесные повреждения, попав под колеса автомобиля Volkswagen Transporter на улице Пролетарской в Севске 19 января, об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее закрытый перелом обеих костей нижней трети голени со смещением.

Сама авария случилась в начале десятого утра. Как рассказали сотрудники Госавтоинспекции, за рулем машины Volkswagen Transporter находился 46-летний водитель. Совершив задний ход, он сбил пожилую женщину, двигавшуюся справа во встречном направлении по ходу движения транспорта.