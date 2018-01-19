В Севске 81-летняя пенсионерка угодила под иномарку Volkswagen Transporter
Пожилая женщина 81 года получила телесные повреждения, попав под колеса автомобиля Volkswagen Transporter на улице Пролетарской в Севске 19 января, об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.
Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее закрытый перелом обеих костей нижней трети голени со смещением.
Сама авария случилась в начале десятого утра. Как рассказали сотрудники Госавтоинспекции, за рулем машины Volkswagen Transporter находился 46-летний водитель. Совершив задний ход, он сбил пожилую женщину, двигавшуюся справа во встречном направлении по ходу движения транспорта.
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