Брянского маршрутчика оштрафовали на основании записи с видеорегистратора

53-летнего водителя брянского маршрутного такси привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное видеорегистратором, запись которого опубликовали в социальных сетях.

Видео появилось в сообществе «Нарушение ПДД Брянск». Видеорегистратор записал, как 18 января 2018 году около дома №14 по улице Ульянова микроавтобус Peugeot совершил обгон по встречной, при этом находясь на пешеходном переходе.

«Санкция части 4-й статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает в данном случае наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев», - прокомментировали в отделе ГИБДД по городу Брянску.

Административное дело будет рассматривать суд.