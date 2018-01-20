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Брянского маршрутчика оштрафовали на основании записи с видеорегистратора

Опубликовано Вчера, 14:27

53-летнего водителя брянского маршрутного такси привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное видеорегистратором, запись которого опубликовали в социальных сетях.

Видео появилось в сообществе «Нарушение ПДД Брянск». Видеорегистратор записал, как 18 января 2018 году около дома №14 по улице Ульянова микроавтобус Peugeot совершил обгон по встречной, при этом находясь на пешеходном переходе.

«Санкция части 4-й статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает в данном случае наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев», - прокомментировали в отделе ГИБДД по городу Брянску.

Административное дело будет рассматривать суд.

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