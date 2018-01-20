Брянцы катаются, держась руками за машину, около Памятника летчикам
В социальных сетях обсуждают опасное развлечение, которое устроили около Памятника летчикам в Брянске, видеозапись с которым опубликована в социальных сетях.
Двое молодых людей схватились руками за автомобиль ВАЗ и таким образом катались, пытаясь удержаться на ногах и находясь едущей машиной. При этом авто ездило по открытой площадке по сложной траектории, применяя иногда тактику управляемого заноса. Рядом проезжали и другие машины, не участвовавшие в «развлечении».
Большинство брянцев возмущены таким поведение, однако есть и те, кто считают, что эта молодежь развлекается не самым опасным образом, в частности, она в этот момент не выпивает.
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