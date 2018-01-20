Бывшие осужденные пытались перебросить «посылку» в брасовскую колонию

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«Ростелеком» продлил до 31 мая 2018 года специальные условия для новых пользователей услуги «Умный дом. Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, следить за квартирой из отпуска или командировки.