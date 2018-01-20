Бывшие осужденные пытались перебросить «посылку» в брасовскую колонию
Бывших заключенных поймали со свертками для передачи у стен исправительной колонии №4 в поселке Каменка Брасовского района Брянской области.
В вечерне время двое мужчин попытались перебросить через забор несколько свертков. «Посылки» содержали девять мобильных телефонов, 27 SIM-карт, четыре гарнитуры и четыре спичечных коробка с веществом растительного происхождения внутри.
Молодых людей задержали и передали полиции. По данному факту сотрудники местного опорного пункта МО МВД РФ «Навлинский» начали проверку.
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