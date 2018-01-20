В Брянской области два молодых водителя ранены в ДТП

Водители 23 и 19 лет получили травмы в ДТП на трассе Брянск – Новозыбков неподалеку от областного центра поздним вечером 21 января.

Столкновение ВАЗ-21154 и Mercedes Benz С180 произошло незадолго до полуночи на шестом километре автодороги. По предварительным данным, 23-летний водитель отечественного авто, разворачиваясь, не уступил дорогу встречной иномарке.

В результате предполагаемый виновник ДТП госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломами ребер. Его состояние медики оценивают как тяжелое. 19-летнй водитель Mercedes также серьезно травмировал голову, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица.