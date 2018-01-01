Поиск по сайту

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего брянца Федора Жукова

Опубликовано Вчера, 13:17

Житель Унечи, 75-летний пенсионер Федор Жуков, 15 января ушел из дома и не вернулся, об этом сообщили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

Во что был одет пропавший пожилой мужчина, такой информации нет.

Известно только то, что гражданин нуждается в медицинской помощи и дезориентирован.

Ростом пропавший 170 сантиметров. Он нормального телосложения. У него седые волосы, короткая стрижка, зелено-карие глаза. Правая рука без указательного и большого пальца.

«Всех, кто что-либо знает о местонахождении и судьбе пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112», - сообщили волонтеры.

 1590
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Мглине ищут 66-летнего Михаила Моторина
  • Пропавшего в Брянске пенсионера нашли живым
  • В Брянске ищут 87-летнего пенсионера, страдающего склерозом
  • В Сельцо пропал 43-летний мужчина
  • В Брянске ищут пропавшего парня
    •
    Новости регионов
    Для детворы в смоленском Лопатинском саду появились горки
    21:03:05 22-01-2018
    Две горки сделали для детей и взрослых в Лопатинском саду Смоленска, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
    Смоляне занесли в «черный» список нерадивого отца, чей ребенок выпал из автомобиля
    17:30:49 22-01-2018
    Ребенок вылетел из автомобиля во время движения из серебристой машины «Лада Гранта» 22 января в областном центре, об этом сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети.
    Смоленская компания ООО «Елизавета+» стала финалистом конкурса «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ».
    16:55:57 22-01-2018
    В честь празднования 100-летия учреждения торгово-промышленных палат Торгово-промышленная палата Российской Федерации проводит специальную акцию «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ», целью которой является поддержка деятельности лучших предприятий в регионах России. ТПП РФ было получено 465 заявок на участие в конкурсе из 102 территориальных палат.
    Злоумышленникам из Демидова приглянулось имущество в помещении фермы
    16:15:16 22-01-2018
    Мужчина 1989 года рождения и девушка 1994-го решили заработать денег нечестным способом и обокрали животноводческую ферму; сейчас пара злоумышленников задержана, и ей «светит» срок, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    В областной научной библиотеке Твардовского отметили день рождения поэта-песенника Исаковского
    15:51:48 22-01-2018
    Известные и любимые песни «Катюша», «Ой, туманы мои, растуманы», «Ой, цветет калина» услышали посетители областной универсальной библиотеки имени Твардовского в момент празднования дня рождения поэта-песенника и уроженца Смоленщины Михаила Исаковского, об этом сообщили организаторы.
    Жители Смоленска пожаловались на детскую спортивную школу, давно не видевшую ремонта
    14:10:28 22-01-2018
    Смоляне выразили свое негодование по поводу неотремонтированной детской спортивной школы №4, расположенной на улице Урицкого 15а, об этом 22 января сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети.
    Лента новостей
    Вчера, 13:17
    Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего брянца Федора Жукова
    Вчера, 12:10
    «Жуковские автобусные линии» оштрафовали на 200 тысяч рублей
    Вчера, 11:24
    В Брянской области два молодых водителя ранены в ДТП
    Вчера, 10:36
    Бывшие осужденные пытались перебросить «посылку» в брасовскую колонию
    Вчера, 09:18
    Женщина-водитель получила травму головы при столкновении с машиной ОВО в Брянске
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Актуальные темы
    Новости На дорогах
    Автомобиль Porsche Cayenne врезался в маршрутку в Брянске
    Экономика О главном
    Брянская система образования завалила суды работой
    Новости На дорогах
    Автомобиль ОВО и Volkswagen Polo не поделили дорогу в Брянске
    Общество О главном
    Брянские студенты станцевали под Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов
    Новости На дорогах
    Брянского маршрутчика оштрафовали на основании записи с видеорегистратора
    Новости партнёров
    Опора России
    В брянской «ОПОРЕ РОССИИ» ответственным за туризм стал директор стрелкового клуба

    В брянской «ОПОРЕ РОССИИ» ответственным за туризм стал директор стрелкового клубаДиректор некоммерческого партнерства «Стрелковый клуб «Пересвет» Дмитрий Половинкин избран председателем комитета по спорту и туризму брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Он считает, что региону «есть чем привлечь туристов».

    Ростелеком новости
    Домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома» в один клик и по специальной цене – акция продлена до конца весны

    «Ростелеком» продлил до 31 мая 2018 года специальные условия для новых пользователей услуги «Умный дом. Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, следить за квартирой из отпуска или командировки.

    МРСК новости
    Брянскэнерго в 2017 году взыскало более 55 миллионов рублей с должников за поставленную электроэнергию

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер  на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
    РЖД новости
    Расписание двух пригородных поездов на участке Унеча – Клинцы Брянского региона МЖД изменится 24 и 25 января

    Расписание двух пригородных поездов на участке Унеча – Клинцы Брянского региона МЖД изменится 24 и 25 январяНа участке Унеча – Клинцы Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы по технологии так называемой «зимней укладки пути». Ремонт направлен на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.