Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего брянца Федора Жукова
Житель Унечи, 75-летний пенсионер Федор Жуков, 15 января ушел из дома и не вернулся, об этом сообщили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».
Во что был одет пропавший пожилой мужчина, такой информации нет.
Известно только то, что гражданин нуждается в медицинской помощи и дезориентирован.
Ростом пропавший 170 сантиметров. Он нормального телосложения. У него седые волосы, короткая стрижка, зелено-карие глаза. Правая рука без указательного и большого пальца.
«Всех, кто что-либо знает о местонахождении и судьбе пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112», - сообщили волонтеры.
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