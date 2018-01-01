Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего брянца Федора Жукова

Житель Унечи, 75-летний пенсионер Федор Жуков, 15 января ушел из дома и не вернулся, об этом сообщили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

Во что был одет пропавший пожилой мужчина, такой информации нет.

Известно только то, что гражданин нуждается в медицинской помощи и дезориентирован.

Ростом пропавший 170 сантиметров. Он нормального телосложения. У него седые волосы, короткая стрижка, зелено-карие глаза. Правая рука без указательного и большого пальца.

«Всех, кто что-либо знает о местонахождении и судьбе пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112», - сообщили волонтеры.