Дятьковский предприниматель уклонялся от оформления трудового договора с работником

Прокуратура города Дятьково проверила, насколько местные предприниматели придерживаются трудового законодательства, и выявила нарушителя, об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Речь идет о местном бизнесмене, который занимается реализацией детской и женской одежды в одном из торговых центров Дятькова. Как выяснила прокуратура, у этого предпринимателя с августа 2016-го по июнь 2017-го года без оформления трудового договора работал продавец-консультант.

В итоге работодателя привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора» с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.