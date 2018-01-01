В Фокинском районе Брянска мнимые соцработницы оставили пенсионерку без денег
Полиция Фокинского района Брянска задержала троих ранее судимых местных жительниц 1959, 1979 и 1990 годов рождения, подозреваемых в краже сбережений у пенсионерки, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
Как рассказала 81-летняя потерпевшая, к ней домой пришли три незнакомые женщины, которые представились сотрудницами соцслужбы. Гостьи рассказали пенсионерке, что ей якобы полагается разовая выплата – две тысячи рублей. Для того чтобы дать сдачу с крупной купюры, женщина достала все свои сбережения. Когда лжесоцработницы ушли, пенсионерка обнаружила пропажу 115 тысяч рублей.
Злоумышленниц, а также автомобиль, на котором они передвигались, правоохранители нашли благодаря видеозаписи с камеры наблюдения, расположенной недалеко от дома потерпевшей.
Задержанным грозит до шести лет по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». До суда подозреваемых будут держать под арестом. Ущерб потерпевшей полностью возмещен.
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