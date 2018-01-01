Пенсионер ответит в брянском суде за убийство 29-летнего сына

Брянские сотрудники СК СУ завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве, об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел 16 сентября 2017 года в квартире одного из домов, расположенных на улице Радищева в Брянске. Обвиняемый находился в доме. Между ним и его 29-летним сыном случился конфликт, во время которого пенсионер дважды ударил последнего ножом. Молодой человек скончался на месте.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Мужчине «светит» от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

«Сторона защиты уже ознакомилась с материалами», - сообщили в следкоме.

В ближайшее время уголовное дело передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.