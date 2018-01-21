За заведомо ложный донос брянец из Трубчевского района предстанет перед судом
Полиция Трубчевского района возбудила уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, подозреваемого в заведомо ложном доносе, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
К правоохранителям обратился молодой человек, сообщивший о том, что во время конфликта знакомый ранил его ножом в предплечье. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Однако во время расследования выяснилось, что факты, изложенные парнем, не соответствуют действительности. Раны молодой человек получил, когда в нетрезвом виде упал с крыльца дома и ударился о ступеньку.
В итоге на молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».
Уголовное дело направили в суд. Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.
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